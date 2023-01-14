Происшествия 14 января 2023, 11:27 Авария с 10 машинами произошла в Якутии Управление Госавтоинспекции МВД Якутии сообщило о столкновении 10 машин

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Столкновение 10 автомобилей произошло в Якутии утром 14 января. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления ГИБДД.

В регионе продолжаются пятидесятиградусные морозы. Однако вызванный холодами туман не помешал водителям соблюдать между собой допустимую дистанцию, что и привело к ДТП.

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«По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении ведомства.

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Там же сообщили, что медицинская помощь понадобилась одному водителю. Сотрудники ГИБДД напомнили, что в условиях тумана не стоит доверять задним огням следующего впереди авто — дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Якутию придут 63-градусные морозы.