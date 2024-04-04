Подмосковье 04 апреля 2024, 18:16 Стала известна причина крупного потопа в коттеджном поселке в Химках Коммунальщики начали устранять подтопление в коттеджном поселке в Химках Администрация городского округа // t.me/adm_himki

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Городские службы Химок устраняют подтопления в коттеджном поселке «Маленькая Шотландия» деревни Пикино. В пресс-службе администрации городского округа объяснили — причиной наводнения стало резкое повышение температуры и обильное таяние снега.

«Откачку воды производят с применением промышленных помп. Вода выводится в естественные пруды», — передали в администрации.

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Для ликвидации последствий подтопления установят дополнительную насосную станцию для откачки воды. Кроме того, произведут тампонирование водопропускной трубы для перенаправления водного потока, идущего из лесной зоны.

Дополнительно для ликвидации последствий подтопления привлекли службу «Химспас». Сейчас вода уже не поступает в поселок, но представители администрации контролируют работы.

«Это самое крупное подтопление с момента постройки коттеджного поселка, оно связано с резким потеплением», — заявил начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев.

Ранее коммунальщики ликвидировали подтопление дома на Красноармейской улице в Лобне. Участок затапливает четвертый год подряд, однако такого сильного наводнения раньше никогда не было — вода поднялась на несколько сантиметров.