Происшествия 14 мая 2023, 11:16 Украинские боевики атаковали нефтебазу в Брянской области — Shot Shot: украинские военные атаковали нефтебазу в городе Клинцы Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по нефтебазе «Брянскнефтепродукт» в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, диверсанты сбросили с беспилотника два снаряда.

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Охранники при обходе территории ночью обнаружили между резервуарам две воронки диаметром 10 сантиметров.

Хранилища не были заполнены топливом, угрозы возгорания или утечки нет.

Власти Брянской области официально информацию об атаке на нефтебазу пока что не подтвердили.

Глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале добавил, что также беспилотник ВСУ нанес удар по предприятию «Консервсушпрод» в Стародубе в ночь на воскресенье.

В результате взрыва боеприпаса пострадала крыша здания, из сотрудников никто не пострадал, на место выехали оперативные службы.

Ночью 11 мая ВСУ атаковали административное здание в Стародубе, местные жители не пострадали.