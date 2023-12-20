Происшествия 20 декабря 2023, 11:41 Схрон ВСУ с иностранным оружием обнаружили на территории ЛНР Росгвардейцы нашли тайник с иностранным оружием на бывших позициях ВСУ в ЛНР

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Разведывательная служба управления Росгвардии по Луганской Народной Республике обнаружила на территории региона схрон с иностранным вооружением. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Telegram-канале.

«Выявлен замаскированный тайник с вооружениями и боеприпасами иностранного производства, который находился на местах бывших позиций ВСУ», — рассказал один из росгвардейцев на опубликованном в канале видео.

Он предупредил, что в последнее время такие схроны стали находить все чаще, и подходы к ним противник обычно минировал. Гражданским, случайно обнаружившим подобные тайники, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы.

Telegram-канал Росгвардии

Пресс-служба указала, что схрон на территории ЛНР оборудовали в заброшенном тоннеле вблизи населенного пункта Белое. Из тайника изъяли снайперскую винтовку ОСВ, украинскую штурмовую винтовку «Вулкан», гранатометные выстрелы и около 50 тысяч патронов разного калибра. Также росгвардейцы обнаружили шведско-британскую противотанковую управляемую ракету NLAW и гранаты GHO-1 RDX болгарского производства.

Тайник с оружием и личными вещами украинских военных обнаружили ранее на территории Донецкой Народной Республики. Схрон оборудовали в многоквартирном доме поселка Владимировка Волновахского района.