Сейсмологи рассказали о «рое землетрясений» на Камчатке

На Камчатке отмечены десятки землетрясений. Все они произошли после сильного сейсмического события на севере региона и фиксируются с вечера четверга. Магнитуда самых сильных достигла 5,9.

Толчки ощущались на территории Олюторского района, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на данные Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

«Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. <…> Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9», — уточнил представитель службы.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю заметили, что землетрясения в регионе не ощущались. Жертв и разрушений после них нет.

Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел вечером 9 января. Эпицентр сейсмособытия располагался в 260 километрах к северо-западу от села Каменское Пенжинского района. В нем и Олюторском районе сила землетрясения ощущалась на уровне одного-двух баллов.

Толчки фиксировались накануне и на Чукотке. Утром произошло землетрясение, чей очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда еще одного достигла четырех.