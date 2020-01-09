    09 января 2020, 18:02

    Землетрясения продолжились на Дальнем Востоке

    Ирина Нагайникова

    На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Геологическую службу США.

    В четверг, 9 января в 8:38 по всемирному координированному времени (11:38 по московскому времени) на Чукотке зафиксировали подземные толчки. Отмечается, что очаг располагался на глубине 10 километров.

    Сведений о погибших и пострадавших нет.

    Кроме того, в 11:17 по московскому времени также в чукотском автономном округе произошло землетрясение магнитудой 4,0.

    Напомним, толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Петропавловске-Камчатском 1 января 2020 года.