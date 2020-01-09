Землетрясения продолжились на Дальнем Востоке

В четверг, 9 января в 8:38 по всемирному координированному времени (11:38 по московскому времени) на Чукотке зафиксировали подземные толчки. Отмечается, что очаг располагался на глубине 10 километров.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в 11:17 по московскому времени также в чукотском автономном округе произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Напомним, толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Петропавловске-Камчатском 1 января 2020 года.