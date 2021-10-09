Сейсмологи опровергли слухи о «цепочке землетрясений» в Крыму

Сейсмологи опровергли слухи о грядущих землетрясениях в Крыму. В соцсетях распространилась информация о «цепочке землетрясений» с высокой магнитудой, которая ожидается на полуострове.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на Крымский республиканский центр.

«Крым — сейсмоактивный регион, безусловно, но никаких данных о возможном землетрясении нет», — рассказали специалисты.

Они добавили, что контролируют сейсмическую обстановку, анализируют газы в атмосфере и отслеживают сейсмоактивность в пещерах.

В Токио в четверг вечером произошло мощное землетрясение. Толчки были настолько сильны, что раскачали стены в зданиях.

В Токио сработала экстренная система оповещения о мощном землетрясении. По последним данным, магнитуда землетрясения рядом с Токио составила 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг зафиксировали на глубине 80 километров.

В соцсетях начали выкладывать видео, на которых можно заметить, как шатаются стены, мебель и лампы.