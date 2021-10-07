Мощное землетрясение произошло в Токио. Видео

В Токио в четверг вечером произошло мощное землетрясение. Толчки были настолько сильны, что раскачали стены в зданиях. Об этом сообщил ТАСС.

В Токио сработала экстренная система оповещения о мощном землетрясении. По последним данным, магнитуда землетрясения рядом с Токио составила 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг зафиксировали на глубине 80 километров.

Пока от властей не поступала информация о погибших или сильных разрушениях. Известно только, что угрозы цунами в Японии нет. Однако жителей предупредили о возможных новых сильных толчках.

В соцсетях начали выкладывать видео, на которых можно заметить, как шатаются стены, мебель и лампы.

В четверг на территории Пакистана также произошло мощное землетрясение. Жертвами стихии стали как минимум 20 человек, еще свыше 300 пострадали. Подземные толчки чувствовались в Сибби, Кветте, Пишине, Чамане и некоторых других городах провинции Белуджистан. Власти сейчас оценивают ущерб, который они понесли из-за стихийного действия. Известно, что административные здания провинции были разрушены.