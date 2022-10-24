«Напал с ножом». Неизвестный ограбил художницу Быстрицкую | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 14:47 «Напал с ножом». Неизвестный ограбил художницу Быстрицкую Художница Быстрицкая рассказала обстоятельства ограбления с ножом Викимедиа

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Неизвестный ворвалися в дом Галины Быстрицкой, связал ее и, угрожая ножом, забрал деньги и личный автомобиль. Об этом потерпевшая рассказала «360».

«Он напал на меня в гараже с ножом и опрокинул на пол, требовал денег. Он были в перчатках. Замотал скотчем руки и ноги, протащил меня в дом и там примотал к стенке», — рассказала она.

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Быстрицкая отметила, что под давлением показала, где лежат ее личные сбережения.

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«Получил деньги, ключи от машины, уехал, забрав мобильные телефоны. Мне угрожали проломить голову молотком», — добавила она.

Художница подчеркнула, что в настоящее время выехала из России, а также похвалила правоохранительные органы за четкую работу.

«Сейчас я в Армении. У меня порез на шее сантиметров пять, в гараже, когда давили ножом, получила рану. Врачи говорят — все нормально. <…> Работает следственная группа, через час нашли машину, мощно работают», — сказала Быстрицкая.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга подвергся разбойному нападению со стороны знакомого. Мужчина, угрожая ножом, отнял мобильный телефон.