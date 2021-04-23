Мужчина попал на четыре года в рабство в Тверской области, где вместе с ним в неволе держали еще нескольких человек из разных стран. Ему удалось сбежать благодаря таксисту, который согласился довезти его до Москвы, но в поездке за ними устроили погоню. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Странный заказ поступил в тверскую службу такси 19 марта. Мужчина попросил довезти его до Москвы и сказал, что денег у него нет, но дело срочное, поскольку это вопрос жизни и смерти. За ним выехал таксист Константин. Он забрал пассажира у автовокзала Западной Двины.

Мужчина попросил у таксиста телефон, чтобы связаться с друзьями, которые бы оплатили 10 тысяч рублей за поездку. В дороге водителю поступил еще один странный звонок — из таксопарка, где сообщили, что некий мужчина пообещал заплатить 100 тысяч рублей, если он привезет пассажира обратно.

Пассажир рассказал, что звонил мужчина, к которому он четыре года назад попал в рабство. Он отобрал у него паспорт и поселил в арендованном частном доме в деревне Никулинке. Там вместе с ним в разное время в рабстве находились от шести до восьми человек — россияне, белорусы, украинцы и таджики. В 2019 году, когда хозяева уехали в Москву, несколько человек смогли сбежать. И теперь он тоже решил спастись, дождавшись, пока хозяин уедет в столицу. Деньги на то, чтобы доехать до автовокзала, он получил от цыган, которым продал музыкальную колонку.

Когда они ехали в Москву, на Волоколамском шоссе их догнал автомобиль и стал прижимать таксиста к обочине. Но перевозчику удалось избежать столкновения и уйти от погони.

Сбежавший из рабства теперь опасается за свою жизнь и скрывается от бывшего хозяина. По его признанию, он не привык рассчитывать на помощь от полиции, но все же написал заявление, в котором рассказал, как его похитили. Он закончил его словами о том, что не хочет быть «закопанным в лесу, как белорус Виталик».

В марте в Подольске задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они держали в рабстве нескольких инвалидов, которых заставляли попрошайничать на улицах города. Они поселили их в частном доме и отвозили в город, чтобы они просили милостыню, а потом забирали у них деньги.