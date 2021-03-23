Считавшаяся погибшей под лавиной девочка оказалась жива

Девочка, которую считали погибшей под снегом при сходе лавины в Мурманской области, оказалась жива.

Сейчас решается вопрос об ее эвакуации с места ЧП, сообщили власти региона. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое», — сообщили ТАСС в Министерстве информационной политики Мурманской области.

Губернатор Мурманской области дозвонился до руководителя туристической группы и сказал, что девочка подает признаки жизни, пишет РИА Новости.

«Первая группа спасателей только добралась до них, решается вопрос об эвакуации вертолетом или снегоходами», — добавили в министерстве.

13-летняя девочка была в составе туристической группы, которая попала под лавину. Когда малышку нашли в снегу, она была в тяжелом состоянии. Ее пытались реанимировать, рассказали ранее «360» в СК РФ по региону.

Однако позднее СМИ со сылкой на следователей сообщили, что ребенка спасти не удалось и СК начал проверку.

Туристы прибыли в Мурманскую область из Санкт-Петербурга. При прохождении горы Маннепахк на них упала снежная масса, которая и погребла под собой подростка. Остальные члены группы чувствуют себя нормально.