Ростовская область объявит день траура 22 мая из-за гибели рабочих на очистных сооружениях

22 мая станет днем траура по рабочим, которые погибли на очистных сооружениях из-за выброса метана. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Об это он сообщил журналистам на выходе из больницы Таганрога, в которой навещал пострадавших рабочих.

«Уже сегодня я подпишу документ об объявлении в Ростовской области 22 мая днем траура. Потери очень большие. Люди находились при выполнении своих служебных обязанностей», — заявил Голубев. Его слова процитировал 161.ru.

После посещения больницы губернатор также сообщил, что семьи погибших и пострадавших сотрудников водоканала получат поддержку. Средства выделят из областного бюджета: по миллиону получат родные погибших, по 400 тысяч — пострадавшие, чье состояние врачи оценивают как тяжелое или средней тяжести. Пострадавшие, которые получили легкие повреждения, получат по 200 тысяч рублей.

Губернатор уточнил, что деньги начнут перечислять в понедельник. Кроме того, семьям погибших сотрудников водоканала помогут с организацией похорон.

Во время ЧП ходе очистки коллектора в Таганроге погибли 10 рабочих. Еще восемь человек пострадали, некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».