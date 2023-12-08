Происшествия 08 декабря 2023, 18:08 Сбой произошел в движении поездов на фиолетовой ветке метро в Москве Интервалы движения поездов увеличили на фиолетовой ветке метро в Москве РИА «Новости»

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На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стала проверка состава. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Другие подробности происшествия не сообщаются. Движение снова начали вводить в график в 18:10.

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Ранее в столичной подземке приостановили движение поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. По информации источника «360», состав задел антенный кабель, и машинист принял решение об остановке и прекращении подачи электричества. Движение на этом участке уже восстановили.