Эксклюзив 08 декабря 2023, 16:35 Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро в Москве Движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» приостановили в метро Москвы Соцсети

Читать 360tv в

В московском метрополитене на станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии остановился поезд. Причиной стала поломка, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, поезд остановился в тоннеле между станциями «Щелковская» и «Первомайская». Один из вагонов зацепил антенный кабель, и машинист принял решение остановить состав и снять напряжение. Для разведки в тоннель отправили пожарно-спасательное подразделение.

Реклама

Станцию «Щелковская» временно закрыли на вход во избежание скопления людей. На месте работают специалисты и пытаются оценить ситуацию с поломкой одного из вагонов.

В столичном дептрансе добавили, что остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.

Ведомство порекомендовало воспользоваться бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК.

В октябре на станции метро «Печатники» произошло столкновение пассажирского поезда. По данным столичного дептранса, следующий из депо пустой старый состав въехал в стоящий на станции поезд.