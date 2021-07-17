Сбившую трех детей в Москве попросили отправить под домашний арест

Следствие попросило домашний арест для Валерии Башкировой, которая накануне за рулем Маzdа сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев сообщил РИА «Новости».

Авария произошла в пятницу на улице Авиаторов. Водитель Mazda сбила троих детей, которые вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Младшему ребенку девять месяцев, в момент ДТП он находился в коляске. Его и еще двоих детей в возрасте четырех и пяти лет госпитализировали. Старший мальчик от полученных травм позже скончался в больнице.

Ходатайство следствия об отправке Башкировой под домашний арест рассмотрит Никулинский суд.

Девушку уже доставили в зал суда. Сегодня ей изберут меру пресечения.

Источник: пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Предположительно, женщина находилась за рулем в нетрезвом виде. Сообщалось, что она получила права в прошлом году.

Автомобилистку обвинили в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности. Она может сесть в тюрьму на пять лет.

Пятилетний мальчик сильнее всех пострадал в этой аварии. Его транспортировали в больницу на вертолете. Врачи боролись за жизнь ребенка больше восьми часов.