Сбивший шесть человек под Анапой водитель рассказал свою версию аварии

Мужчина, который сбил шесть пешеходов под Анапой, опроверг версию о том, что он заснул за рулем. По его словам, ему просто стало плохо. Свою вину в случившемся водитель не отрицает, сообщил Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Авария произошла в районе поселка Сукко в четверг днем. По данным ГУ МВД, после ДТП в больницу попали шесть человек: трое взрослых и трое детей трех, восьми и девяти лет.

За рулем иномарки Toyota RAV4, которая выскочила на тротуар, был 66-летний местный житель. Версию о том, что он мог заснуть за рулем, выдвинули в прокуратуре. Полиция продолжает работать на месте ЧП, выясняя все обстоятельства случившегося.

По словам водителя, он не спал за рулем, а потерял сознание, потому что ему стало плохо. Об этом мужчина рассказал в беседе с ГИБДД. По его словам, он ехал на работу. Чувствовал себя нормально, но когда подъезжал к поселку, почувствовал «шум в голове».

«Уже на центральной улице я потерял сознание, но тут же пришел в себя», — сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос, заснул он или лишился чувств, мужчина сказал, что все-таки потерял сознание, потому что у него не было зевоты или сонливого состояния.