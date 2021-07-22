Заснувший водитель сбил 6 человек под Анапой. Видео

Водитель кроссовера под Анапой заснул за рулем и выехал на тротуар. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. В распоряжении «360» оказалось видео происшествия. Осторожно, кадры жесткие.

Информацию о ДТП подтвердили в региональном ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что получили сообщение о происшествии около 15:30. Авария произошла в районе поселка Сукко.

За рулем иномарки Toyota RAV4 был 66-летний мужчина. Он вылетел на тротуар, где в этот момент были люди. В результате в больницу попали трое взрослых и трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проверку также проводит прокуратура Краснодарского края. По предварительным данным, водитель кроссовера заснул за рулем, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Причины ДТП также устанавливает и Анапская межрайонная прокуратура.