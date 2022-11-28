Происшествия 28 ноября 2022, 01:43 Сбившего женщину с двумя детьми водителя задержали в Москве Прокуратура сообщила о задержании женщины, которая сбила мать с двумя детьми в Москве

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Правоохранители задержали женщину, которая устроила смертельное ДТП в Москве. Она сбила на автомобиле мать с двумя детьми, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 37-летнюю женщину задержали в качестве подозреваемой.

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«Соответствующее сообщение поступило в прокуратуру Северо-Западного административного округа», — отмечено в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Столичное СК ранее сообщило о инициировании передачи уголовного дела из органов полиции.

В воскресенье вечером 37-летняя водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Свободы в Москве, не справилась с управлением и совершила наезд на женщину с двумя детьми. От полученных повреждений женщина и ее малолетний сын умерли. Второй ребенок, который находился коляске, сейчас находится в больнице.

Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что у пострадавшего ребенка, предварительно, диагностировали сотрясение мозга. Второй ребенок скончался в машине скорой помощи.