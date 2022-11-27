Происшествия 27 ноября 2022, 22:56 Уголовное дело завели против женщины, сбившей мать с двумя детьми в Москве Прокуратура Москвы заявила о возбуждении уголовного дела после смертельного ДТП с Kia

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Правоохранители завели уголовное дело на сидевшую за рулем автомобиля женщину, сбившую мать с двумя детьми. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

Как уточнили в надзорном ведомстве, дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти двух лиц. Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Сотрудники прокуратуры проконтролируют ход расследования.

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Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что у пострадавшего ребенка, предварительно, диагностировали сотрясение. Второй ребенок скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Мать детей тоже погибла.

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Автомобиль Kia наехал на пешеходов вечером в воскресенье, 27 ноября. По информации дептранса столицы, ДТП произошло на улице Свободы. Сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар. Машина сбила людей, после чего перевернулась. Предположительная виновница аварии заявила, что потеряла сознание. Ей назначили медицинское освидетельствование.