Важное 18 апреля 2024, 09:23 Сбитый под Воронежем 17 апреля беспилотник повредил крышу склада предприятия Мэр Кстенин: сбитый 17 апреля в Воронежской области БПЛА упал на крышу комбината

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Сбитый вчера вечером беспилотник в Воронежской области рухнул на крышу склада предприятия рядом с базой «ЭкоЦентр». Об этом мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что осмотрел место происшествия. По его словам, упавшие осколки беспилотника не нанесли объектам значительных повреждений.

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«В непосредственной близости к наиболее пострадавшему частному производству располагается база нашего „ЭкоЦентра“, к счастью, урона для нее не зафиксировано», — подчеркнул Кстенин.

Мэр Воронежа добавил, что из-за атаки дрона ВСУ повреждения получил один автомобиль и девять домов. Кстенин также пообещал жителям возместить нанесенный беспилотником ущерб.

«Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки», — указал он.

Украинский дрон атаковал Воронежскую область 17 апреля. Губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что из-за падения дрона пострадало промышленное здание.