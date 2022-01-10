Сбежавший алабай в Раменском напал на ребенка, загрыз йорка и чуть не убил бульдога

Пес породы алабай, накануне замеченный на улицах Раменского, напал на ребенка, вышедшего из подъезда дома, и насмерть загрыз маленького йорка. Об этом «360» рассказала мать ребенка и хозяйка убитого питомца Екатерина.

На кадрах видео с домофона можно заметить, как алабай обивает пороги подъезда и пристает к жильцам. В какой-то момент из соседнего подъезда выходит молодой человек, и собака бежит вслед за ним. На других кадрах юноша с собачкой на руках спасается от алабая в подъезде. Потом еще одна жительница заходит внутрь, держа в руках и питомца, и газовый баллончик.

Екатерина рассказала, что алабай напал на ее сына, выгуливавшего йорка. И загрыз собачку.

«Ребенок вышел на улицу из подъезда, есть видеосъемка. И видно, как собака от второго подъезда несется на них. То есть ребенок поднимает собаку на руки, и алабай выдирает собаку из рук», — сказала хозяйка йорка.

По словам Екатерины, есть свидетели. Жильцы поделились этой информацией в чатах.

«Говорят, зрелище было просто ужасное. Вот эта огромная махина рвала это маленькое беззащитное животное», — сообщила она.

Екатерине удалось встретиться с хозяином алабая. Но он заявил, что сам подобрал эту собаку.

«Он сказал: „Это не моя собака, я ее три дня назад нашел. И вот она опять сбежала, и я опять ее нашел“. Ну, то есть начал заднюю включать. В полицию написала, все справки собрала, я все равно это дело так не оставлю», — отметила она.

По данным «360», через час после нападения на йорка, которое произошло на улице Чугунова, алабай также порвал французского бульдога на Коммунистической улице, но его удалось спасти.

Накануне в Волгограде заметили свору собак, окрашенных в зеленых цвет.