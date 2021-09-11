Сбежавших мальчиков нашли в Старом Осколе

Двое мальчиков сбежали из дома в Белгородской области. Их удалось найти живыми. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на представителя Следственного комитета. Детей обнаружили в Старом Осколе.

В селе Голофеевка в Белгородской началась проверка после пропажи двух ребят 10 и 11 лет. Уточняется, что они поссорились с отцом и сбежали из дома, забрав деньги. Семья, в которой живут дети — многодетная. Один из мальчиков уже уходил из дома раньше.

Ранее в Ленинградской области полицейским удалось предотвратить преступление в отношении пропавшей 10-летней школьницы. Они нашли ее в квартире мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

О пропаже несовершеннолетней заявил ее отец, после школы дочка не вернулась домой. Сотрудникам полиции удалось оперативно обнаружить местонахождение пропавшей девочки благодаря изучению ее аккаунтов в социальных сетях. Они выяснили, что школьница переписывалась с 33-летним мужчиной, жителем Гатчинского района.

«Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал. По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка», — говорится в сообщении ведомства.