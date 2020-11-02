Сбежавшего из детсада в Канске мальчика чуть не растерзали собаки

В Канске двухлетний ребенок сбежал из детского садика в одной рубашке, шортах и сандалиях, а по дороге его чуть не растерзали собаки. В результате заведующую учреждением и младшего воспитателя уволили.

«Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту ухода двухлетнего ребенка из детского сада в Канске. В действиях должностных лиц дошкольного учреждения установлены нарушения законодательства об образовании, выразившиеся в необеспечении охраны жизни и здоровья ребенка в период нахождения в детском саду», — говорится в пресс-службе прокураторы Красноярского края.

Побег ребенка из сада произошел в конце октября. Его заметили и спасли от собак две женщины. Они отнесли мальчика обратно в детский сад, передает KrasnoyarsMmedia.ru. Получается, что все двери здания, в том числе и калитка не были заперты на ключ.

В соцсетях опубликованы кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как мальчик выбежал из здания и направился в сторону контейнеров с мусором. Там к нему подбежали пять собак.

Ранее трехлетний мальчик убежал из детского сада на севере Москвы. Его наши вечером в торговом центр. В учреждении сообщили родителям, что ребенок сам перелез через забор. А охранник не обратил внимание, что территорию мальчик покинул без сопровождения взрослых. Прокуратура уже начала проверку случившегося.