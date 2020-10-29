Ребенок сбежал из детсада на севере Москвы

Трехлетний мальчик убежал из детского сада на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все случилось вечером 28 октября. В полицию обратилась 25-летняя женщина и сообщила, что около 17:40 из садика на улице Корнейчука в Москве сбежал ее сын. На нем были бирюзовая куртка, синие с оранжевой надписью штаны, серая шапка.

В тот же день, в 18:23, охранник ТЦ «Час Пик» позвонил в полицию и рассказал, что в торговом центре нашли маленького мальчика, которому на вид четыре года. Взрослых рядом с ним не было. Этот ребенок попадал под описание пропавшего. В итоге мальчика передали маме. В случившемся разбирается отдел по делам несовершеннолетних.

«360» дозвонился до мамы ребенка. Алла Мининкова рассказала, что вечером 28 октября муж пошел забирать сына из садика. Когда он пришел, все гуляли на улице, а воспитательница плакала. Она и рассказала, что ребенок убежал.

«Мужу сказали, что он перелез, но там невозможно перелезть. Посмотрели по камерам — он вышел через входную дверь. Охранник даже не увидел, что ребенок вышел один. Сначала к дому подошел, потом он перешел большую дорогу [и попал в торговый центр]», — сообщила мама.

Она написала заявление на воспитательницу. Женщина считает, что такие работники не должны заниматься с детьми.