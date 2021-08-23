Санитары психбольницы в Ярославле избили девушку в лифте

В Ярославле санитары психбольницы избили девушку в лифте жилого дома, когда приехали забирать ее. Момент избиения попал на камеру наблюдения, после чего запись распространили в социальных сетях.

Бригада медиков из Ярославской областной психиатрической больницы приехала на вызов в ночь на понедельник. На кадрах можно заметить, как под присмотром сотрудника полиции санитары запихивают девушку со связанными руками в лифт и наносят ей удары. Девушка кричит и просит о помощи.

В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили «360», что по факту появления видео с избиением девушки сотрудниками психбольницы начали проверку.

«Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством РФ», — заявили в ведомстве.

Пациентку осмотрел терапевт и невролог. В депздраве сообщили, что ее физическое состояние не вызывает опасений у врачей.

Ранее в Красноярске медсестру избили за отказ сделать ПЦР-тест на коронавирус.