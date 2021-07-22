Медсестру избили в Красноярске за отказ сделать ПЦР-тест

Красноярскую медсестру избили в одной из квартир, куда она приехала на вызов. Как сообщили местные СМИ, она отказалась делать ПЦР-тест всей семье.

«В результате конфликта медработнику были причинены телесные повреждения, а у одной из женщин был разбит телефон», — сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

В региональном Минздраве сайту NGS24.ru рассказали, что медсестра пришла брать мазок у заболевшей ковидом. Ее родственники потребовали проверить на коронавирус и их, а это в полномочия медика не входит, она отказалась. После этого ее побили. Полицейские сотрудники изучают все обстоятельства конфликта. Медсестре выдали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В мае пациентка медицинского центра в Якутске избила врача женской консультации после того, как ее попросили дождаться своей очереди. Медика увезли на скорой. Она сняла побои и написала на агрессивную жительницу Якутска заявление в полицию.