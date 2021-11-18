«Санитарка пнула в голову коленкой». Дочь рассказала об издевательствах над матерью в ковидной больнице Новосибирска

Дочь пенсионерки, которую привязывали к кровати в больнице Новосибирска, Наталья рассказала об издевательствах над матерью. В интервью «360» она подробно описала все, что происходило с женщиной.

По ее словам, в больнице ее матери не оказывали должного ухода. Пенсионерка, больная сахарным диабетом и перенесшая два инсульта, звонила дочери и умоляла ее забрать. После выписки на ее теле остались незаживающие раны.

«Когда меня привязали, я попросила меня отвязать, потому что хотела пить, но никто ко мне не подходил. Моя голова была немного свешена с подушки, а санитарка пнула ее коленкой, а после сказала, что я сама ударилась о тумбочку головой», — передала Наталья слова своей матери.

Она уточнила, что привязанную пенсионерку накрывали с головой одеялом, которое падало на пол, а поднять его пациентка не могла из-за нерабочей руки и невозможности даже встать с кровати. Врач же ответил Наталье, что больная сама сбрасывала с себя одеяло.

«Санитарка зашла, взяла меня за больную ногу и начала трепать», — описала события мать собеседницы «360». По ее словам, санитарка позволила себе эти действия из-за того, что женщина помочилась в постель. Из-за инвалидности она не может ходить.

Наталья рассказала, что из-за ран на ногах, которые она обнаружила после возвращения матери из больницы, ее пришлось отправить обратно. Правда, уже в другое отделение — хирургическое. Там, по словам пострадавшей, с ней обращались гораздо лучше.

Сейчас прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту данного инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.