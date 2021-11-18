Прокуратура проверит сообщения об истязаниях диабетика в ковидном госпитале Новосибирска

Прокуратура начала проверку информации о том, что медицинский персонал якобы жестоко обращался с пациенткой-диабетиком в коронавирусном отделении 25-й медсанчасти в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Калининского района города Новосибирска проверит соблюдение законодательства о здравоохранении, оценит полноту и достаточность оказания пациентке медицинской помощи и своевременность назначения терапии», — сказано в сообщении.

Также проверку организовали и представители СУ СК РФ по Новосибирской области. Следователи выясняют все обстоятельства этой истории, позже будет принято процессуальное решение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Telegram-канал «АСТ-54 Black» написал, что женщину с диабетом били, привязывали к кровати, не давали ей пить и есть в 25-й медсанчасти, в отделении для больных ковидом.

«Якобы она вела себя неадекватно, ее привязали к кушетке, били, а также не давали воду и еду. Чтобы ее было меньше слышно, персонал накрывал маму с головой», — рассказала каналу дочь пострадавшей.

В публикации говорилось, что якобы из-за отсутствия ухода и движения у пациентки появились ушибы и раны.