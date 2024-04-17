Происшествия 17 апреля 2024, 03:43 Самовоспламенившийся телефон стал причиной гибели жителя Перми Житель Перми погиб во время пожара из-за неисправного телефона Unsplash

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В Перми местный житель погиб из-за загоревшегося телефона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

После воспламенения смартфона огонь перекинулся на жилье погибшего, рассказали в министерстве.

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«Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах», — отметили в сообщении ведомства.

Погорельца обнаружили без признаков жизни. Попытки провести реанимацию не дали результатов.

В связи с этим случаем МЧС напомнило о правилах безопасности при работе с электронной техникой. Нельзя оставлять устройства на зарядке без внимания, класть их под подушку. Также нужно следить за тем, чтобы телефон и зарядное устройство не перегревались.

В Ногинске 17-летний подросток скончался после мощного удара током от провода зарядного устройства для iPhone.

Ранее IT-эксперт Иван Самойленко объяснял, что использование смартфона в постели рискует обернуться пожаром в доме. По его словам, во время сна человек может случайно лечь на телефон и повредить его своим весом, что чревато воспламенением техники.