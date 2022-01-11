Фура повисла над дорогой после ДТП на мосту в Москве. Видео

Два большегруза столкнулись на МКАД. Одна из фур пробила мостовое ограждение и повисла над проезжей частью. В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Столкновение произошло на 68-м километре внешней стороны МКАД, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Telegram.

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и влетел в другую фуру. От удара большегруз развернуло. Кабиной он пробил ограждение моста и повис над дорогой. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС помогли находившемуся за рулем грузовика выбраться наружу.

Пострадавших в аварии нет. На месте уже дежурят несколько экипажей ДПС, работают экстренные службы. По факту произошедшего начали проверку. Движение на участке ДТП затруднено.

Вечером 10 января на Северянинском мосту в Москве столкнулись маршрутка и электробус. Пострадали два человека.