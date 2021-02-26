Самоподжог у телецентра в Москве попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания телецентра в Москве. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники Росгвардии.

На кадрах видно, как около здания телецентра «Останкино» на улице Академика Королева человек вспыхивает факелом, а затем бежит ко входу в аппаратно-студийный комплекс (АСК-3) телецентра. Там с него сбивают пламя.

В пресс-службе Росгвардии сообщили «360», что сотрудники ведомства быстро погасили пламя и вызвали скорую помощь.

«Уже через несколько секунд росгвардейцы оказались рядом с молодым человеком и начали тушить его. На помощь к своим коллегам пришли и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра „Останкино“», — сказано в сообщении.

Пострадавшего передали врачам скорой. Его отвезли в реанимацию.

Ранее источник «360» сообщил, что пострадавший, вероятно, находился на учете в психиатрической больнице. Мужчина около 45 лет получил ожоги около 25% тела.