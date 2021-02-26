Неизвестный поджег себя у телецентра в Москве

У здания Московского института телевидения на улице Академика Королева неизвестный мужчина поджег себя, сообщил источник «360» в экстренных службах. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Инцидент произошел по адресу: улица Академика Королева, 19. Мужчина около 45 лет получил ожоги второй и третьей степени тяжести. У него обгорело 25% кожного покрова — голова, грудь и руки. Пострадавшего направили в реанимацию. Причина произошедшего неизвестна.