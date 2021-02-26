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    26 февраля 2021, 22:39

    Неизвестный поджег себя у телецентра в Москве

    Алла Морген, Кирилл Фролов

    У здания Московского института телевидения на улице Академика Королева неизвестный мужчина поджег себя, сообщил источник «360» в экстренных службах. Пострадавшего забрала скорая помощь.

    Неизвестный поджег себя у телецентра в Москве

    Инцидент произошел по адресу: улица Академика Королева, 19.

    Мужчина около 45 лет получил ожоги второй и третьей степени тяжести. У него обгорело 25% кожного покрова — голова, грудь и руки. Пострадавшего направили в реанимацию. Причина произошедшего неизвестна.