Происшествия 01 февраля 2024, 12:15 Самолеты столкнулись на взлетной полосе в Японии Kyodo: два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Осака Jochen Tack / Global Look Press

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На взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого 1 февраля столкнулись два пассажирских лайнера. Из-за ЧП отменили 10 перелетов, сообщило агентство Kyodo.

Оба самолета принадлежали авиакомпании All Nippon Airways. Они столкнулись друг с другом около 10:10 (04:10 по московскому времени) во время маневрирования на взлетно-посадочной полосе для внутренних рейсов.

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Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но сбилось расписание — из-за столкновения пришлось отменить 10 рейсов. Началось расследование.

Похожий случай произошел 16 января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо. Самолет авиакомпании Korean Air, вылетавший в Сеул, врезался в лайнер Cathay Pacific, который находился на стоянке после рейса из Гонконга. Аварию связали с сильным снегопадом.