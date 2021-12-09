В Росавиации озвучили официальную причину обледенения самолета S7

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Магадана в Новосибирск, обледенел из-за решения экипажа при подготовке к полету. Поверхности крыла и стабилизатора самолета обработали от льда, а с фюзеляжа не удалили снег.

Официальную причину случившегося озвучили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, сообщила газета «Известия».

«Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось», — подчеркнули в Росавиации.

В агентстве уточнили, что самолет находился на стоянке в течение двух с половиной часов под ливневым дождем. Сверху фюзеляжа скопилось большое количество снега. При включении обогрева лобовых стекол он начал таять.

В итоге при рулежке в условиях низкой температуры появился слой намерзшего льда в передней части корпуса самолета под приемниками полного давления.

«Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока (нарушению его ламинарности) при входе в ППД после взлета самолета», — добавили в Росавиации.

Три системы управления перешли в режим минимального функционирования, автопилот и автомат тяги отключились.

Экипаж рейса Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением отстранили от работы на время расследования.