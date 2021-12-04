S7 отстранила экипаж борта «Магадан-Новосибирск» после ЧП с обледенением

Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан-Новосибирск. Самолет с сотрудниками совершил экстренную посадку в Иркутске из-за того, что сам лайнер сильно обледенел.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — сообщила представитель перевозчика в беседе с «РИА Новости».

Источник агентства добавила, что сама авиакомпания проведет расследование. Пока будет идти проверка, за наземным обслуживанием лайнеров в магаданском аэропорту будет осуществляться усиленный контроль.

В самой авиакомпании S7 уже комментировали произошедшее. Там сказали, что самолет попал в зону сильного объединения. Из-за этого отключился автопилот. Представители авиакомпании не исключают, что обработку против обледенения в магаданском аэропорту проводили с нарушениями.

Специалисты считают, что к потере части сигналов в самолете привела совокупность некоторых факторов. При этом сам лайнер оказался в сложном пространственном положении. Экипаж сумел сохранить контроль над управлением лайнера. Самолет успешно долетел до Иркутска и приземлился там.

Пассажиры самолета Airbus A320 авиакомпании S7 позже признались, что считают день приземления своим вторым днем рождения. Пассажир Андрей Никитин своим рассказом подтвердил, что самолет то проваливался вниз, то поднимался. Он успел мысленно попрощаться со всеми, но ситуация закончилась хорошо.