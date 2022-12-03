Важное 03 декабря 2022, 18:32 Самолет запросил экстренную посадку в Шереметьево — источник Источник «360»: аэропорт Шереметьево разрешил экстренную посадку самолету Pixabay

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Самолет запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал «360» источник в экстренных службах. По его словам, в воздушной гавани дали добро.

Официальной информации о посадке пока нет.

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В конце ноября в Шереметьево уже запрашивали экстренную посадку. В аэропорту не стали комментировать незапланированное приземление лайнера. Ранее из-за сильного тумана в Махачкале приземлился пассажирский самолет, следовавший в Москву. Он летел из Израиля и планировал дозаправиться в Минеральных водах, но погодные условия не позволили добраться до места назначения.

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