Происшествия 13 ноября 2022, 00:31 Летевший из Израиля в Москву самолет сел в Махачкале из-за тумана РИА «Новости»: летевший из Тель-Авива в Москву SSJ100 сел в Махачкале из-за тумана РИА «Новости»

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Летевший из Тель-Авива в Москву самолет совершил экстренную посадку в западном аэропорту Махачкалы. Экипаж принял решение приземлиться из-за тумана, сообщило РИА «Новости».

Самолет SSJ100, который принадлежит российской авиакомпании Red Wings, летел из Тель-Авива в столицу. Он должен был совершить техническую посадку в Минеральных Водах - там у авиалайнера должны были сменить экипаж, а также провести дозаправку самолета. Однако из-за тумана в Минводах экипаж принял решение сесть в Махачкале.

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Дальнейшими планами полета экипаж воздушного судна пообещал сообщить позже. При этом не исключено, что самолет вскоре направят из Махачкалы напрямую в Москву.

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Ранее летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился в аэропорту Сочи. На борту воздушного судна находились 96 пассажиров. Самолет экстренно сел в Сочи после того, как сработал датчик разгерметизации салона.