Происшествия 29 мая 2023, 09:17 Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Новокузнецка Самолет со 157 пассажирами выкатился за взлетно-посадочную полосу в Новокузнецке СК России по Кемеровской области – Кузбассу

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В международном аэропорту Новокузнецка самолет, выполняющий рейс в Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло около 09:00 по местному времени. Самолет авиакомпании Nordwind при развороте, двигаясь к стартовой точке, одним шасси выехал с асфальтового покрытия. На борту находилось 157 пассажиров, включая 17 детей. Никто из них не пострадал.

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«В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполнения авиарейса до 20:00», — указано в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту происшествия начало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ. На месте работают следователи и криминалисты.

Принадлежащий Авиалесохране легкомоторный самолет упал около населенного пункта Усть-Кулом в республике Коми в середине мая. Борт рухнул, зацепившись за провода. На борту находилось два человека, пострадал только пилот.