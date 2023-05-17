Эксклюзив 17 мая 2023, 18:16 Легкомоторный самолет разбился в Коми МЧС сообщил о падении легкомоторного самолета в Коми, никто не погиб

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Принадлежащий Авиалесохране легкомоторный самолет упал около населенного пункта Усть-Кулом в республике Коми, зацепившись за ЛЭП. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло при взлете. Самолет зацепился за провода и рухнул, упав рядом с частным домом. На борту находилось два человека, пострадал только пилот. Какие он получил травмы не уточняется.

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По данным канала, это не первый подобный случай с этим самолетом. В 2021 году он совершил вынужденную посадку при патрулировании лесных участков. Тогда пилот посадил воздушное судно на автомобильной дороге. Обошлось без пострадавших.

В республиканском ГУ МЧС информацию о падении самолета подтвердили.

«Самолет Piper-PA28-140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю. На борту находились два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета», — рассказали в ведомстве.

Частный самолет в конце апреля совершил жесткую посадку в Новосибирске. Воздушное судно получило повреждения, никто не пострадал. По факту совершения жесткой посадки следователи возбудили уголовное дело.