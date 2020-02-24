Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. В результате воздушное судно село на аэродроме в Улан-Удэ.

«Рейс, который ушел на запасной [аэродром], — это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», — сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.

По расписанию воздушное судно должно было приземлиться в Иркутске в 8:25 (03:25 по Москве). В справочной аэропорта Улан-Удэ рассказали, что борт приземлился на аэродроме в 09:45 (04:45 по Москве).

Ранее лайнер авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Москва, вернулся в аэропорт Толмачево. В пресс-службе воздушной гавани не стали называть причину случившегося. Известно, что этим рейсом летели 132 пассажира.