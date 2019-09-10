Самолет венгерского лоукостера вынужденно сел в Бухаресте

На борту Airbus A320 находились 170 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Людей отправили до Ясс автотранспортом. К 23:15 по московскому времени, 9 сентября они уже должны были прибыть на место.

Самолет отправили на проверку. По некоторым данным, как сообщил ТАСС, неисправность была вызвана столкновением лайнера с птицей.

Ранее в аэропорту Еревана задержали пассажира, который при посадке на рейс до Москвы заявил, что в его багаже находится бомба. Остальных пассажиров вывели из салона, самолет досмотрели. Взрывного устройства на борту не нашли.