В ереванском аэропорту задержали пассажира, который заявил о бомбе в ручной клади рейса Ереван — Москва. Взрывное устройство, по его словам, находилось в самолете авиакомпании «Сибирь».

Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили в вещах мужчины запрещенных предметов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Армении.

«Пассажир авиакомпании „Сибирь“ заявил в понедельник о бомбе в своей ручной клади во время посадки на рейс 908 Ереван — Москва», — уточнили в ведомстве, добавив, что никаких требований он предъявлять не стал.

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В известность о случившемся поставили службу авиационной безопасности и полицию. Пассажира вместе с ручной кладью взяли под контроль, обеспечив другим людям возможность покинуть самолет.

После осмотра и проверки всех, кто купил билет на этот рейс, опасных предметов найдено не было. Не нашли их и в самом лайнере.

«Пассажир передан в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Ведется следствие», — заключили в Комитете гражданской авиации.