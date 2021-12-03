Российские истребители сопроводили американский самолет-разведчик над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух, чтобы сопровождать самолеты-разведчики США над Черным морем. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

Приближение воздушных целей к границам России засекли российские средства контроля воздушного пространства в пятницу, 3 декабря.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30… Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 „Артемис“ сухопутных войск США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — процитировало сообщение «РИА Новости».

В итоге американские самолеты развернулись и перестали угрожать государственной границе. После этого отечественные истребители прекратили их сопровождение и вернулись на базу. Отмечается, что Су-27 и Су-30 поднимались в воздух в полном соответствии со всеми правилами по воздушному пространству.

Только за один день 13 ноября российским самолетам пришлось подниматься для сопровождения разведывательных самолетов США и НАТО. Учения в Черном море проводили и американские корабли.