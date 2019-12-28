Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Кольцово. Он готовился к вынужденной посадке более двух часов

Пассажирский лайнер А320 «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург — Симферополь вынужденно вернулся в аэропорт вылета. При посадке никто не пострадал, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет совершил посадку в аэропорту Кольцово, посадка прошла благополучно. Для пассажиров этого рейса авиакомпания предоставила резервный борт. Вылет назначен на 19:20 по местному времени (17:20 по московскому времени)», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Самолет готовился к посадке более двух часов.

Ранее стало известно, что рейс U62931 Екатеринбург — Симферополь принял решение о вынужденной посадке посадке из-за срабатывания датчика неисправности одной систем А320.

Пилоты выработали топливо и вернулись в Кольцово. На борту лайнера были 149 человек. Информации о том, что за неполадка заставила экипаж совершить экстренную посадку, пока нет.