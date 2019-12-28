Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» приготовился к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово из-за срабатывания датчика неисправности одной систем. Об этом «360» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет готовится к вынужденной посадке. На борту сработал датчик неисправности одной из систем», — говорится в сообщении.

Лайнер рейса U6-2931 вырабатывает топливо для безопасной посадки в Кольцово. Пилоты готовятся к возвращению в аэропорт вылета, добавили в авиакомпании. На борту самолета находятся 149 пассажиров, уточнили в «Уральских авиалиниях».

После того, как пилоты решили не лететь по заявленному маршруту, лайнер кружил над городом Сысерть. В аэропорт приехали бригады скорой помощи, которые готовы встретить туристов. Изначально планировалось, что самолет приземлится в 16:10 по местному времени (14:10 по Москве). Новое время посадки неизвестно.

Речь идет о лайнере Airbus А320. С конца 2016 года он летает под маркой «Уральских авиалиний».