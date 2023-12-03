Происшествия 03 декабря 2023, 11:58 Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Петербурга и застрял в Новосибирске E1.ru: вылетевший рейсом Хабаровск-Петербург самолет застрял в Новосибирске РИА «Новости»

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Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска — вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.

Рейс U6-174 задержался на несколько часов, и авиакомпания не смогла доставить путешественников в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге к 11:20. После посадки на Урале самолет планировал вылететь в Петербург.

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«Мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на „парковке“ для самолетов», — рассказала пассажирка Ольга.

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что рейс задержали из-за возможной неисправности. Специалисты провели техническую проверку авиалайнера, чтобы обеспечить пассажирам безопасный полет.

Ранее в Москве отменили или перенесли более 50 рейсов. Такое решение авиакомпании приняли из-за непогоды и сильного снегопада, который ухудшил видимость. Задержки вылетов произошли в двух аэропортах столицы.