Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом в главке МЧС по Татарстану сообщили РИА «Новости».

Сообщение о том, что самолет Airbus 320 из-за плохого самочувствия пассажира выполнит незапланированную посадку в Казани, поступило в 7:56. Самолет произвел посадку в 08:09.

Человека, которому поплохело при перелете, с воздушного судна передали врачам скорой. Пассажира госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Спустя полчаса, в 09:39, самолет вылетел из Казани в пункт назначения — московский аэропорт Домодедово. На борту воздушного судна находятся 152 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее в Японии самолет Boeing 767, выполнявший рейс из Токио в Тайбэй, совершил аварийную посадку в аэропорту Осаки. Сработал датчик, сигнализирующий об ошибке в системе герметизации. В самолете не было пассажиров — на борту находились только двое пилотов. Рейс был не пассажирский — перевозили груз.