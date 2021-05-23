Японский Boeing 767 экстренно сел в Осаке

Самолет Boeing 767 «Японских авиалиний», выполнявший рейс Токио — Тайбэй, совершил аварийную посадку в аэропорту Осаки. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщило РИА «Новости».

На борту воздушного судна не было пассажиров. В салоне находились только два пилота. Лайнер выполнял рейс для доставки груза.

Экипаж запросил экстренную посадку после сигнала о неисправности. Сработал датчик, оповещающий об ошибке в системе герметизации. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Касай. Никто не пострадал.

Канадские СМИ ранее сообщили, что суд провинции Онтарио признал катастрофу украинского Boeing 737, сбитого по ошибке в небе над Тегераном 8 января 2020 года, террористическим актом. Но официальных комментариев на эту тему не поступало.

На этой неделе СМИ облетела новость о захвате самолета ВВС Польши. Мониторинговые сервисы зафиксировали, что экипаж лайнера дал сигнал о захвате. Но в польском военном командовании вскоре пояснили, что на самом деле этот сигнал был подан в рамках учений.