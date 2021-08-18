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    18 августа 2021, 23:52

    Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Пилот погиб

    Дарья Бунякова

    Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. В результате погиб пилот, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

    Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Пилот погиб

    «В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», — заявили в пресс-службе.

    На место отправили комиссию Главного командования Воздушно-космических Сил. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины авиакатастрофы. Все остальные детали пока уточняются.