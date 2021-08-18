Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Пилот погиб

Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. В результате погиб пилот, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», — заявили в пресс-службе.

На место отправили комиссию Главного командования Воздушно-космических Сил. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины авиакатастрофы. Все остальные детали пока уточняются.