Происшествия 27 января 2024, 10:59 Самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву Shot: неисправность в двигателе самолета S7 заметили перед вылетом в Улан-Удэ Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot, проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

«Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей», — уточнили авторы статьи.

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Накануне борт проходил техобслуживание. Но когда самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал разбег, экипаж заметил неисправность. Лайнер вернули на стоянку, а пассажиров отправили в терминал.

Ранее птица врезалась в самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Петербург. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило. Экипаж смог благополучно посадить лайнер в аэропорту Пулково.